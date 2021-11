Diventare insegnante di yoga: quali sono gli step

La disciplina dello yoga ha origine risalente nel tempo, questa pratica consente di ricercare un equilibrio psico-fisico con il nostro corpo. Il percorso è soggettivo e diverso per ogni individuo. Tuttavia, lo yoga può essere praticato insieme ad altre persone, sotto la guida di un istruttore, o istruttrice.

Non tutti possono insegnare yoga, occorre, infatti, seguire un corso specifico di formazione ed avere anche una propensione naturale verso tale disciplina. Fatta questa premessa, è possibile diventare insegnante di yoga attraverso la frequentazione di un corso di formazione professionalizzante che, al termine, prevede il rilascio di un apposito Diploma.





In Italia, non è previsto uno standard legislativo per poter diventare insegnante di yoga. Quindi anche in assenza di un attestato è possibile insegnare questa disciplina. Il problema che si pone non è però legislativo, ma etico e morale. Uno dei fondamenti della disciplina è la sincerità e la spontaneità del credo. L’assenza di una formazione impedisce quindi all’insegnante di trasmettere e di realizzare un percorso mentale e fisico con il potenziale cliente.

Anche in considerazione di quanto detto, l’ottenimento di un qualunque certificato o attestato non è sufficiente per insegnare yoga. Infatti, occorre che l’aspirante maestro sia consapevole delle sue conoscenze e del fatto che solo il tempo e la pratica lo faranno divenire un ottimo insegnante di yoga.

Gli obiettivi del corso per insegnare yoga

La cultura orientale iniziò a diffondersi in Europa circa negli anni 60′, al tempo in cui molti giovani dopo aver fatto uno o più viaggi in Medio Oriente tornavano in occidente con nuovi obiettivi di vita e spirituali. La nascita dei primi corsi di yoga si deve quindi a questa contaminazione culturale tra oriente ed occidente. Già negli anni 80′ iniziarono a diffondersi i primi corsi per diffondere la disciplina dello yoga a giovani maestri dell’occidente.

Un insegnante di yoga, al termine del corso di formazione, è altamente preparato in diverse discipline, come il Mudra, il Bandhas, lo Yama, il Tantra, il Nadis, gli otto arti principali dello yoga, il chakra, i sistemi muscolari e ossei ed il sistema cardiovascolare, respiratorio e nervoso.

Questa elevata conoscenza dell’uomo e delle sue connessioni psico-fisiche viene messa a disposizione di coloro i quali desiderano intraprendere questo percorso di risanamento dell’anima, della mente e del corpo.

Perché rivolgersi ad un corso di preparazione per insegnanti di yoga?

Considerata la difficoltà degli studi e della disciplina dello yoga, è bene affidarsi ad un corso o ad una scuola in grado di offrire un percorso di formazione serio, completo e professionale. È importante rivolgersi ad un corso di formazione specializzato che consenta di comprendere, approfondire ed esteriorizzare la personalità del futuro insegnante di yoga. Peraltro, la formazione teorica deve essere affiancata ad una pratica seria e costante che consenta di applicare la disciplina teorica al fine di programmare un insegnamento qualitativamente elevato.

Inoltre, rivolgendosi ad un corso professionalizzante si potrà contare in un programma di studi rispettoso della tradizione e del sapere orientale. L’offerta formativa contiene anche una preparazione in materia di anatomia, fisiologia e psicologia, oltre che sulla didattica e sui metodi di insegnamento, che consentirà agli aspiranti maestri di yoga di identificare il personale approccio con i futuri clienti.