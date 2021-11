Covid nel Lazio, aumentano i numeri ma cala Rt

Coronavirus: D’Amato, “Oggi nel Lazio su 15.843 tamponi molecolari e 29.465 tamponi antigenici per un totale di 45.308 tamponi, si registrano 1.089 nuovi casi positivi (+145), 6 i decessi (+1), 606 i ricoverati (+9), 81 le terapie intensive (+4) e +474 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,4%. i casi a roma città sono a quota 513. nel lazio superate 9 milioni di somministrazioni con il 93,6% di adulti in doppia dose e 87,7% degli over 12 in doppia dose.





La crescita sembra avere una lieve frenata, dimostrata dal leggero calo del valore Rt atteso a 1.17 rispetto alla settimana precedente (1.3). Bisogna fare subito la dose di richiamò.

Attive le prenotazioni (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home ) per la dose di richiamo rivolta a over 40. Le somministrazioni inizieranno dal 1° dicembre trascorsi i 180 giorni da ultima dose. il sistema collocherà l’utente alla prima data utile, basta la tessera sanitaria e scegliere l’hub vaccinale o la farmacia. Le prenotazioni sono disponibili fino al 31 gennaio per coloro che hanno effettuato l’ultima dose il 30 luglio.

Monoclonali: è attivo il servizio di triage telefonico al numero 800.118.800 rivolto a over 65 anni appena riscontrata la positività per la valutazione all’arruolamento per somministrazione anticorpi monoclonali che avviene presso uno dei 15 centri o anche a domicilio secondo le indicazioni cliniche.

Open day dosi booster: Si terrà domenica 21 novembre e domenica 28 novembre (orario 8-13) presso l’ospedale San Giovanni Addolorata di Roma l’open day per le somministrazioni delle dosi booster rivolte agli over 60 anni che abbiano i 180 giorni da ultima dose. Basta recarsi all’hub muniti di tessera sanitaria.

Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 770 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 211 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.806 medici di medicina generale e 346 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.

Terza dose: oltre 370 mila le dosi effettuate.

Hub Vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Asl Roma 1: sono 159 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 214 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 140 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 59 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 183 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 114 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 220 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 61 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 72 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 29 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 58 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.