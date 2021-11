Covid in provincia di Latina, bollettino della ASL: 72 contagi e un decesso

Covid-19 in provincia di Latina: sono stati registrati oggi 72 nuovi contagi.

22 casi a Latina, 17 ad Aprilia, 12 a Cisterna, 5 a Fondi, 4 a Formia, 3 a Sermoneta e Sonnino, 2 a Sezze, uno ciascuno per Itri, Minturno, Sabaudia e Terracina.





Da registrare anche un decesso, avvenuto ad Aprilia.

12 le persone guarite, e nessun nuovo ricovero nelle ultime 24 ore.

1.210 le dosi di vaccino somministrate, di cui 132 in prima dose, 280 in seconda e 798 per quanto riguarda la terza dose.

E’ quanto rende noto la ASL di Latina con l’odierno bollettino.

Bollettino ASL del 18 novembre 2021