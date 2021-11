Beccato con cocaina e hashish, arrestato per spaccio

Nella mattinata odierna, a Sabaudia, i militari della locale stazione carabinieri, a conclusione di mirata attività info-investigativa, traevano in arresto in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti un 40enne del luogo.

Il predetto, a seguito di perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di 125,77 gr. di cocaina suddivisa in tre involucri, di gr.188,09 di hashish suddiviso in due panetti oltre ad un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.





L’arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione dell’ A.G., veniva trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito di direttissima.