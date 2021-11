Al via dalla giornata di oggi, come annunciato nei giorni scorsi, le prenotazioni nel Lazio per la dose di richiamo del vaccino anti-Covid, rivolte agli over 40.

Come reso noto dalla Regione Lazio, le somministrazioni inizieranno dal giorno 1 dicembre, fermo restando che siano trascorsi i canonici 180 giorni dalla somministrazione dell’ultima dose.





Info al link: https://www.salutelazio.it/prenotazioni-per-terza-dose