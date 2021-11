Ciclismo, le premiazioni finali del Giro dell’Agro Pontino

Si sono svolte a gran successo le premiazioni di rito per l’atto finale della stagione 2021 del “Giro dell’Agro Pontino“. Il circuito ciclistico di Opes, ha festeggiato così la fine delle corse presso l’Agriturismo Morgante di Terracina.

La cena aperta a tutti è stata un’occasione per condividere insieme alla grande famiglia dei ciclisti i momenti più belli di questi mesi trascorsi insieme.





“Ringraziamo tutte le squadre con i loro presidenti e tutti gli atleti partecipanti per la fantastica stagione disputata – commentano dalla commissione del circuito ciclistico – Già ci stiamo rimettendo a lavoro per organizzare la nuova stagione che verrà, compreso il nuovo regolamento ed il nuovo calendario che si articolerà in più tappe a partire dal mese di marzo 2022. A breve, novità in merito – aggiungono dal team del Giro dell’Agro Pontino – Si ringraziano infine Lorenzo Quattrini per il supporto e la collaborazione e tutta l’Opes nella persona del vicepresidente nazionale Davide Fioriello che investe nel settore ciclistico e nel suo sviluppo sul territorio”.

L’avventura è cominciata lo scorso 2 maggio nonostante la tensione delle restrizioni anti covid. Ma tutto il circuito è stato egregiamente condotto fino a conclusione, mettendo a segno un ciclo di 12 gare ed un totale che supera gli 800 km percorsi in sella nelle bellissime località dell’Agro Pontino. Sono state oltre 15 le società dislocate tra Latina, Roma e Frosinone che vi hanno preso parte.

“Un plauso a tutte le nostre società e tutti gli atleti per l’impegno costante dimostrato nell’arco della stagione ciclistica 2021 del Giro Dell’Agro Pontino – commenta il vicepresidente nazionale Opes Davide Fioriello che per l’occasione è stato omaggiato di una targa celebrativa – ringrazio tutti per il riconoscimento ricevuto e voglio complimentarmi con tutta la macchina organizzativa del circuito per l’energia, lo spirito e la forza messi in campo in un momento storico delicato. Questa – conclude Fioriello – è la dimostrazione che si sta viaggiando sulla strada giusta e che stiamo investendo in un settore che ci offre sempre grandi soddisfazioni in termini sportivi e che punta anche alla scoperta ed alla promozione di sempre nuove e bellissime località percorribili attraverso i tracciati di gara”.

Premi di società

Ricchi premi di società sono stati assegnati alle prime tre squadre con il maggior numero di atleti partecipanti nell’arco della stagione. Si aggiudica il primo posto la asd Drago On Bike con 117 punti. Seconda piazza per il Team Nardecchia Montini con 116 punti e terzo gradino del podio per la asd Veloteam Latina che ha conquistato 108 punti.

Premi di categoria

Premiati anche i primi 3 atleti di ogni categoria sulla base delle presenze e dei punteggi e ottenuti nel corso di tutte le gare. Per la categoria rossi, primo posto per Cellini Angelo asd Terracina Cycling, seguito da Montini Stefano del Team Nardecchia Montini e da Bencivenga Alessandro della asd Center Bike. Per i blu, primo classificato Madaluni Luca della asd Terracina Cycling, seconda posizione per Cardinale Ugo della asd Peloso Team e terza piazza per Picozza Gianpiero dell’asd Il Gatto e la Volpe. Per i verdi, primo Alviti Igino della asd Ciclistica Latina, secondo Bonesi Marco asd Nettuno e terzo Sarrecchia Gianluca della asd Drago On Bike. Veniamo alla categoria gialla, con il primo posto assegnato a Di Magno Fernando della asd Drago On Bike, seconda posizione per Pezza Marco della asd Terracina Cycling e terzo gradino del podio per Sambucci Sandro della asd Il Gatto e La Volpe. Per ultimo vengono i neri, con in testa De Amicis Fabrizio della asd Peloso Team, seguito dal compagno di squadra Serafini Alberto e da Campagna Luigi della asd Drago On Bike.

Una serata conviviale che ha visto premiare i tanti successi di gara, l’impegno ed i meriti sportivi dei tanti partecipanti dell’edizione 2021 del Giro dell’Agro Pontino. Tra i riconoscimenti, una dedica particolare ad Alberto Borgognoni in segno di riconoscenza per il suo storico operato all’interno del mondo del ciclismo amatoriale ed a Lorenzo Quattrini per l’impegno e la professionalità.

Il circuito tornerà il prossimo anno e rinnova l’invito a tutte le società ciclistiche interessate, a poter prendere parte al prossimo calendario gare, perchè ricordiamo che le competizioni sono riservate alle sole società Opes aderenti.