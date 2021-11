Centrodestra unito: primo passo avanti per Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia

“Uniti per la Città“. Così il centrodestra a Sabaudia ha trovato l’intesa, Lega – Salvini Premier, Forza Italia, e Fratelli d’Italia si pongono senza mezzi termini come “l’alternativa al Sindaco Gervasi, questo grazie alla condivisione di intenti volti alla stesura di un Programma Politico Amministrativo per la Città” da sottoporre alla cittadinanza alla prossima tornata Elettorale, prevista per la primavera del 2022.

“La coesione della coalizione – fanno sapere il commissario di Forza Italia Giovanni Secci, il coordinatore della Lega Pasquale Capriglione e il coordinatore di Fratelli d’Italia Dionisio Magnanti – è fondamentale per l’efficacia dell’azione di governo atta alla risoluzione delle tematiche di maggior interesse per la cittadinanza, questo è il pensiero unanime dei responsabili dei tre partiti della coalizione. Il centrodestra è l’unica vera opportunità per la Città di Sabaudia di poter tornare ad essere amministrata dai partiti, con i vantaggi che quest’ultimi possono offrire, nei rapporti istituzionali con gli enti sovra-comunali”





Da cosa si partirà? “La coalizione – proseguono – è già al lavoro per la stesura di un programma che preveda la risoluzione di problematiche che da tempo tengono la città ferma, con gravi ripercussioni sulla vita dei cittadini, sia a livello economico, sia a livello di servizi erogati in tutti i campi, compreso il danno d’immagine della Città, che è vista dai più non come Città giardino (fama guadagnata nel corso degli anni), bensì come una Città incolta e abbandonata a se stessa”.

Una città che ha perso lustro “Sabaudia deve tornare la tanto rinomata Città delle Dune – concludono – faro della provincia e di tutti i comuni limitrofi. In questi ultimi anni, anche a livello regionale, abbiamo perso la capacità di fare squadra, l’incapacità dell’amministrazione uscente nel dialogare con gli altri Enti pubblici è evidente e chiara a tutti”. È giunto il momento di ribaltare questa visione e riportare Sabaudia al centro delle scelte che contano nel Lazio; è necessario un programma che affronti le problematiche legate al litorale, con l’obbiettivo di valorizzarne le peculiarità legate alle bellezze naturali, e al micro clima che madre natura ci ha donato ed allo stesso tempo in grado di valorizzare la nostra Città, come accade in molti posti D’Europa e del Mondo. Un programma che garantisca i servizi ai cittadini passando anche attraverso la valorizzazione dei Borghi, e delle Frazioni, con l’espansione dei servizi sociali, e sanitari”.