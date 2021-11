Brutte notizie per “Foffo”, il piccolo bufalo ancora a rischio abbattimento

Purtroppo il rischio abbattimento per “Foffo” non è stato ancora sventato. Nel mese di settembre era arrivata la buona notizia di una possibile adozione per il l’annutolo.

Ma sembra che nei giorni scorsi la Regione abbia disposto l’abbattimento del piccolo di bufalo, trasmettendo il tutto alla Asl veterinaria. Per settimane l’associazione “Ringrazio Prego Dono” di Latina si è mobilitata per salvare l’animale privo al momento di codice stalla. Un tam tam passato per i social che ha convolto tante persone tanto da arrivare ad una proposta di adozione addirittura da Lucca. “Foffo” ha già sofferto maltrattamenti.





Era stato trovato da solo in via degli Artiglieri a Sabaudia dalla Polizia Locale con evidenti segni di catene al collo. Ha combattuto per salvarsi e scappare. Possibile che davvero non esista un’alternativa all’abbattimento?