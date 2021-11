Pallamano femminile, l’HC Fidaleo Fondi sconfitta a Teramo

Pesante sconfitta per le ragazze dell’HC Fidaleo Fondi in casa della capolista Teramo, una squadra molto esperta e con giocatrici che hanno calcato parquet di ben altra levatura.

In realtà le ragazze di Plavljanic scendevano in campo con il piglio giusto e, nonostante la primissima inferiorità numerica dopo soli due minuti di gioco, si portavano sull’1-3. Nemmeno il tempo di provare a difendere il risultato, però, che subito rinvenivano le padrone di casa: 5-5 all’ottavo minuto. Dopodiché la maggiore esperienza delle teramane faceva sì che queste prendessero il largo, ma con le fondane che fino al termine del primo tempo non mollavano del tutto (14-8).





Una volta tornate in campo, però, partivano subito forte le padrone di casa, con i tre terzini che colpivano ripetutamente dalla distanza. Con il punteggio che ormai era favorevole alle ragazze di La Brecciosa, il tecnico rossoblù Sally Plavljanic mandava in campo tutte le sue ragazze, facendo fare esperienza alle più piccole 13enni e 14enni. La gara terminava con il punteggio di 44-27.

Questo il commento dell’allenatrice fondana: “Sapevamo che questa gara era molto complicata, soprattutto per la grande esperienza che hanno le padrone di casa. Il punteggio è stato fin troppo pesante, ma lo prendiamo come esperienza, soprattutto per le giovanissime che ho mandato in campo a punteggio acquisito. Noi continueremo il nostro percorso di crescita e sono certa che, prima o poi, il nostro impegno e dedizione sarà ripagato”.

Teramo – HC Fidaleo Fondi 44-27 (P.T. 22-12)

Teramo: Di Giulio 1, Di Giacomo R. 4, Falini, Palarie 5, Terenziani 7, Canzio 5, Sica, Matrone 4, Krese 6, Di Giacomo D., Baldassarre 3, Capone 7, De Angelis 1, Hazizi 1, Galletti. All. La Brecciosa.

HC Fidaleo Fondi: De Filippis, Manzo 5, Lombardi, Guglielmo 2, Saraca 3, Ciccarelli, Amicucci 1, Agresti, D’Ambrosio 10, Peppe, Di Fazio, C. Zizzo, A. Zizzo 6, Giardino. All. Plavljanic.

Arbitri: Potenza e Galbiati.