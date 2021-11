Furti negli stabilimenti balneari: tre denunciati tra Itri e Minturno

Nella mattinata di martedì, a Scauri di Minturno, al termine di una specifica attività investigativa, i carabinieri della Stazione locale hanno deferito in stato di libertà per il reato di ‘furto aggravato in concorso’ tre persone.

Si tratta di un 23enne nato in Russia e residente a Itri, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Frosinone, di un 47enne italiano residente a Itri e di un 29enne nato in Romania e residente a Minturno.





Sono stati identificati quali autori dei furti ai danni di due stabilimenti balneari di Scauri, dove furono asportati un computer portatile e la somma di 100 euro, nonché del tentato furto ai danni di un bar di Formia. Tutti fatti risalenti alla nottata dell’11 ottobre scorso.

Il 47enne e il 29enne si sono resi inoltre responsabili del reato di favoreggiamento personale per aver favorito nella stessa nottata l’evasione del complice 23enne, che era sottoposto alla detenzione domiciliare.