Al volante con patente sospesa, rifiuta alcoltest e oppone resistenza ai carabinieri: denunciato

I carabinieri della Tenenza di Gaeta hanno denunciato un 25enne di origini albanesi, ma residente in città.

Tutto è iniziato la scorsa notte, quando il giovane è stato beccato alla guida di un’auto nonostante, come accertato in seguito, avesse la patente di guida sospesa. Prima, nel tentativo di eludere il controllo, ha abbandonato il veicolo su cui viaggiava nelle vicinanze, venendo comunque raggiunto a stretto giro dai militari dell’Arma. Una volta fermato, il 25enne si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti previsti per l’assunzione di alcol o droghe, e ad un certo punto si è anche reso protagonista di resistenza a pubblico ufficiale.





Contestualmente al deferimento a carico del ragazzo, la macchina condotta è stata sottoposto a fermo amministrativo e affidata al proprietario.