Scontro tra un’utilitaria e un camion su via Litoranea, ragazza elitrasportata a Roma. L’incidente si è verificato questo pomeriggio all’altezza dell’incrocio con via della Lavorazione dove c’è il semaforo lampeggiante.

Per cause da accertare una Fiat Punto si è scontrata con un camion che procedeva in direzione Latina. La ragazza è stata elitrasportata a Roma. Sul posto oltre ai sanitari del 118 Vigili del Fuoco e Carabinieri.