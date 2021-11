Minturno, Fdi sceglie la vice coordinatrice: è Filomena Falduto

Dopo le elezioni comunali, Fratelli d’Italia Minturno non smette la propria attività politica, anzi la rafforza, forte di un prestigioso risultato ottenuto alle consultazioni di ottobre, il partito di Giorgia Meloni guidato a Minturno dal dottor Vincenzo Fedele, continua la sua organizzazione interna. Dopo le nomine del direttivo cittadino dove sono stati coinvolti tutti i candidati della lista del partito, il coordinatore cittadino sta provvedendo a individuare le migliori figure a cui affidare compiti specifici per coadiuvarlo nella gestione e nell’organizzazione.

A tal fine la prima nomina riguarda la seconda più votata della lista di Fratelli d’Italia alle ultime elezioni comunali con oltre 300 preferenze, si tratta della signora Filomena Falduto, laureanda in Giurisprudenza, madre di 4 figli nonostante la giovane età, impegnata in politica e nel sociale, da sempre fedelissima del coordinatore di Fratelli d’Italia Minturno, sarà Vicecoordinatrice del partito e sarà impegnata nel difficile compito di supportare ed integrare le attività del dottor Vincenzo Fedele.

Emozionata per l’importante incarico la diretta interessata ha così commentato: “Sono onorata, è un orgoglio affiancare Vincenzo Fedele nella gestione e nell’organizzazione del partito a Minturno. Mi impegnerò tenacemente per far ottenere al partito i risultati ancor più encomiabili di quelli già conseguiti alle ultime elezioni, che devono essere per tutti noi un punto di partenza e non di arrivo. Dopo le elezioni viene il difficile, mobilitarsi e stare sul territorio, tra la gente, ascoltare le istanze dei cittadini, recepirle e porle all’attenzione dei nostri consiglieri comunali e dell’amministrazione al fine di risolvere i problemi della cittadinanza, ecco queste saranno le stelle polari del mio impegno in qualità di Vicecoordinatrice cittadina. Concludo ringraziando Vincenzo Fedele e il direttivo cittadino di Fratelli d’Italia Minturno per la stima e la fiducia nella mia persona.”

“La scelta di nominare Filomena vicecoordinatrice del partito è stata pienamente condivisa con tutto il direttivo locale e sostenuta anche dal coordinatore provinciale Sen. Nicola Calandrini. Filomena da anni mi affianca nel mio percorso politico e ha dimostrato di avere una visione politica in grado di dare un contributo importante per la crescita del partito. Sono sicuro che saprà svolgere il delicato compito affidatole con il massimo impegno e serietà. Tutto il direttivo del partito ed io in primis, siamo orgogliosi della scelta fatta e auguriamo a Filomena buon lavoro“, ha concluso Fedele.