Incendio boschivo nel 2017 a Sermoneta, arrestato finisce in carcere

Nella mattinata del 14 novembre 2021, i militari della stazione carabinieri di Latina Scalo hanno arrestato un 37enne nato in Polonia e residente a Latina, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dall’Ufficio Esecuzione Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, a firma della dott.ssa Giammaria, per il reato di incendio boschivo, commesso nell’agosto 2017 in Sermoneta (LT).

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere sicurezza del comando provinciale carabinieri di Latina, in attesa di essere trasferito presso la casa circondariale.