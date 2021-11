Ecco il bollettino dell’Asl provinciale di oggi che vede un netto calo rispetto ai giorni precedenti. Nello specifico sono 48 i nuovi positivi, dove spiccano i tanti casi nel capoluogo di Latina (+30).

Zero fortunatamente i decessi e un solo ricovero nelle ultime 24 ore.





Ma il calo numerico figlio probabilmente dei numeri del week-end, lo si vede anche nel numero dei guariti (pari a zero) e soprattutto in quello dei vaccini somministrati: 911 in tutta la provincia.