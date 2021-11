Bricolage e fai da te: idee ed ispirazioni per la casa

Il bricolage e più in generale il concetto di fai da te sono passioni che accomunano da tempo la vita di molti italiani. Quello che ne è nato, a cascata, è un mercato particolarmente ricco ed interessante, caratterizzato oggi anche dalla presenza della rete dove proliferano video e tutorial proprio sul fai da te, tra i più richiesti in rete.

Ritagliarsi un po’ di tempo libero da dedicare ad attività di bricolage è un modo utile per rilassarsi, per portare avanti le proprie passioni ma anche per fare un qualcosa di concreto per la propria casa. Perché si può ricorrere al bricolage anche per costruire un qualcosa di utile per i propri spazi.

Cosa serve per lanciarsi in questa avventura? Una buona manualità, un tocco di creatività e la presenza degli attrezzi adatti. Vediamo qualche idea di bricolage utile a dar vita ad oggetti per la propria abitazione, magari anche in vista del Natale.

1.Lavorare il legno

Con il legno si possono dar vita a molteplici creazioni tanto utili quanto di impatto estetico. Un qualcosa di non così complesso come si potrebbe immaginare, dato che la lavorazione del legno è una delle più semplici, se rapportata ad altri materiali. Prendendo una buona manualità è possibile creare manufatti e creazioni originali, per arredare la casa. Importante è avere tutti gli attrezzi per la lavorazione del legno come metro, raspa, seghetto, morsetti, martello, rifilatore, fresa e per la pulizia l’immancabile aspira trucioli, dato che inevitabilmente la lavorazione del legno genera residui che devono essere rimossi.





2.Centrotavola

Un’idea sempre originale da presentare in concomitanza di eventi importanti o celebrazioni, che siano cerimonie di varia natura, ricorrenze, cena di Natale. Un centrotavola artigianale, fatto a mano, è il modo migliore per accogliere gli ospiti. Per la creazione di un centrotavola originale ci si può sbizzarrire come meglio si crede passando sempre dal legno, dalle candele, dal muschio, dalle lucette in occasione ad esempio delle celebrità natalizie. Un modo originale di arricchire la propria tavola con una decorazione facendo in modo che il centrotavola sia, per colori e dimensioni, armonizzato con il resto della tavola.

3.Il riciclo creativo

Altra tendenza fortemente in voga soprattutto in questa fase storica nella quale si parla molto di sostenibilità. Ricorrere al riciclo creativo, evitando quindi di buttare definitivamente oggetti ed elementi di arredo presenti nella propria abitazione. Con un tocco di fantasia è possibile donar loro una nuova vita, ripotarli in auge con opera di restauro; facendo ricorso a materiali di recupero; limitandosi a cambiarne i colori magari, per renderli più moderni e quindi ancora utilizzabili all’interno della propria abitazione.