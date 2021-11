VIDEO – Auto si ribalta nel canale, incidente mortale a Fondi: deceduto un 39enne

Un 39enne di Fondi è deceduto in un incidente avvenuto nelle prime ore di domenica lungo via Sette Acque, in zona Tre Ponti, a non molta distanza dalla provinciale per Sperlonga: per cause in corso d’accertamento da parte delle autorità, l’auto su cui viaggiava è finita fuori controllo terminando la propria corsa in un canale consortile, per poi ribaltarsi. Nessuno scampo, per il conducente. La vittima si chiamava Lorenzo Marzoli, ed era un apprezzato e conosciutissimo fotografo.

Il veicolo è stato oggetto a partire dalle 6 di un intervento di recupero effettuato tramite autogru dai vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Terracina. Il corpo del 39enne si trovava nell’abitacolo. Sul posto, anche i carabinieri della Tenenza, i finanzieri della Compagnia e gli agenti della polizia locale.