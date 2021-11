“Pnnr, straordinaria stagione di opportunità”: il punto da Lbc

“Venerdì ho avuto l’onore di rappresentare il Comune di Latina all’assemblea nazionale di Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Il tema principale di questa assemblea è stato il futuro del Paese, le opportunità concrete che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci porrà davanti e a cui noi amministratori pubblici dobbiamo essere pronti a rispondere. Torno dall’assemblea con ancora maggiore consapevolezza sull’importanza strategica del Pnrr. Ci aspetta una straordinaria stagione di opportunità”. A parlare è Valeria Campagna, capogruppo di Latina Bene Comune.

“Sarà una sfida fondamentale per cambiare in meglio il volto dell’Italia perché i fondi del Pnrr sono un’occasione unica per rendere il nostro paese e le nostre città luoghi migliori, più giusti e più sostenibili. Per farlo sarà necessario semplificare e velocizzare il lavoro dei comuni e migliorare i servizi offerti ai cittadini. Dobbiamo spendere bene e velocemente i soldi del Pnrr, che già vede assegnati a Latina più di 27 milioni di euro nel programma innovativo per la qualità dell’abitare.





Come sempre – continua Campagna – l’assemblea è stato un momento di confronto importante fra noi sindaci, assessori e consiglieri di tutta Italia. Fra i tantissimi workshop presenti, anche quello sulla raccolta differenziata porta a porta con il sistema di tariffazione puntuale in cui il direttore di Abc Silvio Ascoli ha raccontato l’esperienza di Latina.

Ho avuto modo di discutere con i colleghi circa gli ostacoli che ognuno di noi incontra nelle proprie realtà ma, soprattutto, è stata l’occasione per cercare e proporre soluzioni concrete.

È stata l’occasione per lavorare in maniera concreta in una riunione allargata sul futuro del nostro paese insieme al primo ministro Mario Draghi, ai ministri della repubblica, a imprese e associazioni.

In questo senso concrete sono state le richieste che il presidente di Anci Antonio Decaro ha rivolto al presidente del consiglio Draghi in tema di assunzione di personale e semplificazione dei procedimenti amministrativi. La ripartenza dell’Italia passa dalle nostre città, dai nostri territori che dovranno essere al centro di questa nuova stagione”.