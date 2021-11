Personalizzare un telefono: quali materiali usare?

Personalizza cover può essere descritta come un go-to. Vi viene in mente l’idea di dare al vostro telefono un nuovo e bellissimo look? Allora procuratevi una copertina personalizzata, è piuttosto cool, leggera e attuale. Come avrete notato, le cover sono disponibili in tutti i tipi di materiali (fibre artificiali, fibre sintetiche, fibre vegetali, materiali naturali e materiali misti). È chiaro che vi troverete di fronte all’imbarazzo della scelta. Tuttavia, elenchiamo alcuni tipi di materiali.





Cover sintetiche

Le custodie per telefoni, al giorno d’oggi sono quasi indispensabili per chiunque possieda uno smartphone. Ovviamente non vuoi che il tuo cellulare si rompa immediatamente quando cade per la prima volta. Un incidente in un angolino, può capitare alle persone migliori. Ma ammettiamolo, ovviamente non vuoi una copertina così standard e noiosa. Quindi crea la tua cover personalizzata per il telefono! Quella foto che ti riporta a quel bellissimo momento con il tuo amante, la famiglia o il migliore amico. In questo modo, il momento in cui prendi il cellulare è anche un momento per rivivere bei ricordi!

Fallo come regalo

È quasi il compleanno della tua migliore amica, e comunque cosa dovresti darle? Regalale una cover personalizzata per il telefono! Scegli la tua foto preferita e crea il regalo perfetto per il tuo caro amico. Divertente e utile!

Come decorare i tuoi dispositivi con una cover personalizzata

Decorare un telefono cellulare è un’arte. Come strumento a sé stante e come estensione del suo proprietario, lo smartphone merita molta cura. Infatti, contiene gran parte della vostra vita privata. Quindi deve essere protetto e personalizzato. Quale modo migliore per rendere unico il tuo telefono se non con una custodia personalizzata? Questa tendenza ha conquistato il cuore del grande pubblico al punto di diventare un must-have oggi. Da quando le custodie sono disponibili sul mercato, ci sono diverse varianti. Per personalizzare, basta scegliere i motivi, le foto, i testi o le opere d’arte da mettere sulla cover del tuo smartphone.

Copertura personalizzata per telefoni cellulari

Se siete più convenzionali, ci sono cover per smartphone che si adattano perfettamente a tutti i tipi di telefoni cellulari. Troverete spesso che i disegni sono particolarmente elaborati. Grafica chirurgicamente precisa, geometria degna dei più grandi maestri dell’arte. L’estetica, il divertimento, sono una parte naturale del design di queste belle copertine personalizzate professionalmente. Con sfumature di verde, giallo, grigio-rosa, ecc., le coperture del tuo smartphone saranno esattamente quello che hai sempre sognato.

Copertine personalizzate da regalare ai vostri cari

Uno dei modi migliori per lasciare il tuo segno o la tua firma sulla copertina che regali a qualcuno è scegliere qualcosa che gli piace e metterci il cuore. Un regalo è più di un semplice simbolo: è un segno del tuo affetto e del tuo amore incondizionato per il tuo amico, coniuge o membro della famiglia.