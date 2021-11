Pallamano, trasferta siciliana per i rossoblu dell’HC Fondi

Seconda trasferta per l’HC Banca Popolare di Fondi che, in occasione della 4ª giornata del campionato nazionale di Serie A2 maschile gir. C, sarà ospite de Il Giovinetto Petrosino.

Quella siciliana è una squadra insidiosa che, perdendo solo nel finale (25-27), ha tenuto testa al Lanzara: una dimostrazione di grande carattere e condizione fisica, recuperando il netto svantaggio del primo tempo, contro una delle big del campionato. Quella affidata ai tecnici Onofrio e Tommaso Fiorino è una rosa giovane e ben amalgamata, alla quale si sono aggregati – dalla partita della scorsa settimana contro il D.T. Mascalucia – anche i due croati, Vidovic (terzino sinistro dal fisico imponete e grande tiratore di 201cm, già in Italia con le maglie di Fasano e Cologne) e Minic (portiere di grande tecnica ed esperienza avendo giocato, tra le altre, in squadre come il Partizan Belgrado). Proprio con il loro contributo, Il Giovinetto Petrosino è uscito vittorioso dal difficile campo di Mascalucia dopo le prime due partite senza vittoria. Oltre i due nuovi stranieri, però, i siciliani hanno anche un bel gruppo di italiani, a partire dal centrale Lo Cicero, il terzino-ala Leonardo Pantaleo (entrambi nel giro delle nazionali di categoria di qualche anno fa) e il 17enne Adamo (forte ala destra) di cui si parla un gran bene.





In casa HC Banca Popolare di Fondi la sosta della scorsa settimana è arrivata puntuale per permettere il recupero da qualche acciaccato di lungo corso. Nonostante ciò, c’è qualche dubbio su alcuni ragazzi che non hanno ancora recuperato al 100% la condizione. Chi sicuramente non farà parte della spedizione siciliana, a causa di problemi fisici, è Luciano Zizzo. Quella appena trascorsa, per gli uomini di De Santis e il suo vice Pinto, è stata una settimana di incessante e certosino lavoro per preparare al meglio la difficile trasferta di domenica.

È l’ala sinistra fondana, Alessio Miceli, a presentare il match di domenica: “La partita di domenica arriva in un momento cruciale del campionato dato che veniamo da una pausa. Sappiamo che quello di Marsala non è un campo semplice ed è per questo che ci stiamo preparando al meglio durante gli allenamenti. Detto ciò, sono sicuro che in campo dimostreremo al meglio il lavoro svolto in settimana”.

La gara tra Il Giovinetto Petrosino e HC Banca Popolare di Fondi, con direzione arbitrale affidata alla coppia Cardaci-Tilaro, sarà giocata alle 15.30 presso il Complesso Polivalente di Petrosino (TP).