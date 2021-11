Ladri in gioielleria, furto da 70mila euro in una manciata di minuti

Ladri in azione, ad Aprilia. Si sono palesati nella notte a cavallo tra venerdì e sabato presso la gioielleria “Andolfi” di via Cimarosa, mettendo a segno in una manciata di minuti un colpo gobbo da circa 70mila euro.

I malviventi prima hanno forzato la saracinesca spaccato la vetrata, poi si sono avventati sui preziosi. Dileguandosi nell’arco di meno di 4 minuti, dicono gli accertamenti condotti dai carabinieri della Stazione locale sulla base dei filmati immortalati dal sistema di videosorveglianza.





Almeno tre, tutti col volto travisato, i soliti ignoti in prima linea nel raid all’interno dell’attività. Mentre all’esterno probabilmente li attendeva un quarto complice.