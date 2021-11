La UILTemp Latina al presidio nazionale a tutela dei ‘Navigator’

La UILTemp di Latina parteciperà al Presidio Unitario Nazionale indetto unitariamente da FeLSA CISL, NIdiL CGIL e UILTemp, previsto per il prossimo giovedì 18 novembre a Roma, in via Molise, per chiedere la valorizzazione del ruolo dei Navigator nel nuovo sistema delle politiche attive del lavoro annunciato dal Governo.

Si tratta infatti del futuro di circa 2.500 collaboratori che in questi mesi hanno fornito un apporto fondamentale alle attività di incrocio domanda-offerta di lavoro e ai quali scadrà il contratto il prossimo 31 dicembre.





“Riteniamo assurdo – afferma Stefano Pasotto, segretario generale della UILTemp di Latina – che in un momento così critico, in cui tutto il Paese e i piani del Governo puntano al lavoro e all’implementazione delle Politiche Attive del lavoro, prendiamo 2.500 laureati formati esperti nel settore e già inseriti nel sistema e li mandiamo a casa, tra l’altro con i Centri per l’impiego che scontano carenze strutturali e di personale. Ci appare come un evidente controsenso che, oltre ad incidere negativamente sul futuro di questi lavoratori, non si colga l’occasione di rafforzare i Centri Per l’Impiego, che potrebbero assorbire questi lavoratori”.

“Chiunque voglia sostenere l’iniziativa e partecipare alla manifestazione – aggiunge Pasotto – può unirsi alla delegazione UILTemp contattandoci all’indirizzo csplatina@uil.it, o telefonando allo 0773.663910”.