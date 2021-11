Anziani raggirati e derubati, si cercano due persone

Sono in corso le indagini dei Carabinieri per risalire alle persone che alcuni giorni fa hanno messo a segno una truffa ai danni di due anziani a Sabaudia. Si tratta di due persone che si sono presentate presso l’abitazione dei coniugi sostenendo di dovere consegnare un pacco molto importante per il nipote bloccato però presso un ufficio postale per mancanza di soldi utili al ritiro.

Mentre il marito veniva convinto a raggiungere l’ufficio postale i due sono riusciti a farsi consegnare dell’oro dalla moglie per poi dileguarsi. Le indagini sono in corso, ma l’invito è sempre quello evitare contatti con persone che si presentano in questo modo, truffatori e ladri abili che sanno cosa dire e come circuire le persone per poi derubarle anche di oggetti cari e ricordi.