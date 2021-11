Alla Bibliotheca Angelica di Roma la mostra d’arte contemporanea ‘Liber’

A Roma, il 20 novembre, nelle sale della celeberrima Bibliotheca Angelica, che insieme all’Ambrosiana di Milano e alla Bodleian Library di Oxford, vanta d’essere la prima biblioteca, in Europa, destinata al pubblico, divenuta centro internazionale di cultura, sarà inaugurata la mostra d’arte contemporanea Liber, a cura del critico d’arte Antonella Nigro.

L’esposizione, prevista in due sessioni, nasce dalla volontà di custodire e divulgare, nelle diverse ramificazioni dell’arte, il frutto del sapere, che, tramutato in Libro, risveglia memorie e accarezza viaggi possibili e impossibili. Illusioni, allusioni, interpretati dalla creatività di 85 artisti, nazionali e internazionali, che in modo soggettivo e alternativo, hanno affrontato, sulla linea della contemporaneità, tutte le sfaccettature pertinenti alle tematiche del libro, dalla carta alla lettura, dai lettori alle lettrici, fino a giungere alla rappresentazione di figure romanzate e poetiche, che aleggiano nei loro cari ricordi.





La mostra, ripartita in quattro sezioni, Charta, Ut pictura poёsis, Caudex e But-Eut, sarà arricchita dai saggi introduttivi di 12 relatori provenienti da tutta Italia, scelti, tra accademici e direttori di musei, custoditi da un catalogo bilingue (italiano/inglese), di oltre 500 pagine, la cui parte centrale è ampliamente dedicata agli artisti espositori.

L’intreccio curioso di emozioni e concezioni, ad opera del critico Antonella Nigro – e del suo team di “solo donne”, l’esperto linguistico Giovanna Della Porta, lo storico dell’arte Nunzia Giugliano, la consulente editoriale Grinora Mellethanne – diventa l’anello di congiunzione tra il fruitore e la fiamma della ‘libera conoscenza’.

La mostra, presso la Galleria Angelica, in Piazza Sant’Agostino nel cuore di Roma, divisa in due sessioni, 20-27 novembre e 4-11 dicembre, sarà fruibile gratuitamente, nel rispetto delle norme anticovid, negli orari di apertura della Bibliotheca Angelica.