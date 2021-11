I Carabinieri di Minturno hanno eseguito il provvedimento dell’obbligo di dimora nel comune emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di un 20enne di Gaeta.

Il giovane è ritenuto responsabile di non aver ottemperato in più circostanze, all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria cui era sottoposto, come documentato dall’Arma del posto.