Contributi per madri sole con figli a carico: online il bando della Regione Lazio

LAZIOcrea spa, società in house della Regione Lazio, ha promosso un bando per la concessione di contributi a fondo perduto, in favore dei nuclei monogenitoriali composti da donne con almeno un figlio a carico che vivano in condizioni di indigenza.

A comunicarlo è il neoassessore ai Servizi Sociali del Comune di Formia, Rosita Nervino, la quale chiarisce, altresì, come “il contributo è destinato a soddisfare i bisogni prodotti dall’emergenza Covid, offrendo un supporto alle madri che non riescono, o hanno problemi nel conciliare i tempi di vita-lavoro e spesso sono costrette a rinunciare all’impiego per far fronte alle esigenze familiari, esponendo se stesse ed i propri figli al rischio povertà”.





Secondo le diverse necessità, dunque, il contributo potrà essere utilizzato per servizi di baby-sitter ed assistenza domiciliare e/o per l’acquisto di medicinali, materiale sanitario ed altri interventi che vadano in questa direzione. Il percorso delineato dall’avviso prevede, per la presentazione della domanda, il coinvolgimento dei Servizi Sociali del Comune di residenza, così da far emergere e rendere noto agli operatori dei servizi nuove situazioni di bisogno e fragilità.

La domanda di contributo, la cui modulistica è possibile scaricare a questo LINK, deve essere dunque presentata ai Servizi Sociali del Comune di Formia che provvederanno a caricare la documentazione (domanda di contributo debitamente compilata, copia di documento di identità ed eventuale certificazione rilasciata dall’Asl avente ad oggetto la disabilità del figlio/a) sulla piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione Lazio.

Il bando scade alle ore 18:00 del 27 novembre, ma, per consentire ai Servizi Sociali di caricare in tempo le domande sulla piattaforma informatica della Regione, le istanze dovranno essere presentate al Comune di Formia entro e non oltre le ore 12:00 del 25 novembre prossimo.

Le stesse potranno pervenire via mail all’indirizzo servizisociali@comune.formia.lt.it, via pec all’indirizzo servizisociali@pec.cittadiformia.it o a mano, consegnate direttamente presso l’ufficio Servizi Sociali sito al primo piano della sede comunale di Piazzetta delle Erbe.