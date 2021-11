Castelforte, il sindaco nomina un incaricato alla “gentilezza”

La decisione del sindaco di Castelforte Angelo Felice Pompeo è motivata con una nota in cui si rende noto anche il nome della delegata: ovvero Angela La Starza.

“Essere gentili, cortesi e sorridenti -dice il Sindaco Angelo Felice Pompeo- sembra una piccola cosa ed invece è una cosa molto importante per avere buone relazioni e costruire una convivenza bella e collaborativa. Con questo obiettivo ho creduto essere una buona iniziativa individuare una persona che se ne occupi con continuità. La persona scelta è Angela La Starza, giovane impegnata in un lavoro a contatto con gli anziani. Angela è una persona solare ed è da tutti conosciuta per la sua affabilità e simpatia. La ringrazio anche perché ha accolto la proposta con il sorriso e con molta gioia ed entusiasmo. Ho scelto – prosegue il primo cittadino- di nominarla in questa settimana che è la Settimana Nazionale della Gentilezza. Costruire “Gentilezza” deve essere una nota caratterizzante della nostra Amministrazione Comunale. La gentilezza è agire. Una pratica di gentilezza ripetuta più e più volte diventa un’abitudine. In questo modo se ogni individuo agisce abitualmente con gentilezza, le comunità potranno essere più accoglienti e tutti i cittadini più felici. Per questo il nostro Comune -conclude il Sindaco- cercherà di proporre anche “buone pratiche”, “piccoli cantieri”, giornate della Gentilezza per i nuovi nati e tante altre idee per “costruire insieme, appunto, Gentilezza”.