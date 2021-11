Covid nel Lazio: 894 nuovi casi, 8 decessi e 441 guariti

“Oggi nel Lazio su un totale di 37.556 tamponi si registrano 894 nuovi casi positivi (+98), 8 i decessi (+3), 535 i ricoverati (+14), 68 le terapie intensive (+6) e +441 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,3%. I casi a Roma città sono a quota 344″. Lo ha dichiarato, a margine dell’odierna videoconferenza della task force regionale anti-Covid, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Le somministrazioni del vaccino Covid sono aumentate del 23% rispetto al dato di una settimana fa, terze dosi il 70%, il 21% sono seconde dosi e prime dosi al 9%” continua D’Amato. “Come atteso il valore Rt è stabile a 1.3 e atteso anche un lieve aumento dell’incidenza a 72.5 per 100mila abitanti. I tassi di occupazione della rete ospedaliera sono in lieve incremento, la al di sotto delle soglie di allerta. Le farmacie hanno superato le 100mila dosi di vaccino Covid somministrate”.





* Hub vaccinali: dal 1° dicembre si potrà accedere solo su prenotazione. A partire dalla giornata di domani, venerdì 12 novembre, l’accesso negli Hub senza prenotazione sarà consentito solo nella fascia oraria pomeridiana, dalle 14 alla chiusura per evitare assembramenti (fino al 30 novembre).

* Farmacie: hanno superato la quota delle 100mila vaccinazioni Covid. Di queste, oltre 25mila sono le terze dosi o dosi booster.

* Medici di Medicina generale: richiesta la chiamata attiva ai propri assistiti che non hanno ancora proceduto alla vaccinazione Covid. Le informazioni inerenti lo stato vaccinale dei propri assistiti sono consultabili dal medici di famiglia attraverso il programma gestionale di studio, e comunque riceveranno ogni venerdì, in un’apposita area riservata, gli elenchi aggiornati.

* Campagna vaccinale: 8,9 milioni di dosi somministrate. Oltre il 93% della popolazione adulta e oltre 87% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale.

* Terza dose: oltre 300 mila dosi effettuate. Oltre il 32% della fascia di popolazione over 80 anni è vaccinato con terza dose. E’ possibile prenotare la dose booster vaccino anti Covid per il personale sanitario per i quali siano passati almeno 180 giorni (6 mesi) dall’ultima somministrazione. Prenotazioni su https://www.salutelazio.it/vaccinazione-dose-booster-personale-sanitario con tessera sanitaria e codice fiscale.

COVID, GLI ULTIMI DATI AREA PER AREA

* Asl Roma 1: sono 102 i nuovi casi e un decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 155 i nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 87 i nuovi casi e un decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 80 i nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 146 i nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 104 i nuovi casi e un decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 220 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 84 i nuovi casi e un decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 81 i nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 46 i nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 9 i nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.