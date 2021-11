Incidente in centro a Latina, diventa mortale: muore l’anziano in carrozzina

Tragedia a Latina dove questa mattina si sarebbe sviluppato un sinistro divenuto dopo qualche ora mortale. L’anziano di 83 anni che si trovava a bordo di una carrozzina al momento dell’impatto, infatti, non ce l’ha fatta.

Ad essere coinvolto, oltre la vittima, anche un uomo di 50 anni a bordo di autovettura. Sul posto, al momento dell’intervento dei sanitari, la situazione era apparsa già molto grave. Tra le cause del decesso non si esclude una possibile emorragia cerebrale.





Il sinistro è avvenuto in via Bruxelles non lontano dal Largo dell’Aviatore, nei pressi del “Colosseo”.

Sulle dinamiche dell’incidente, sono a lavoro le forze dell’ordine.