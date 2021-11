Fratelli d’Italia, l’incontro di tutti i consiglieri comunali della provincia

Si è tenuto nei giorni scorsi un incontro tra i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia neo-eletti alle recenti elezioni amministrative in provincia, con i vertici del partito rappresentanti dal coordinatore provinciale senatore Nicola Calandrini e dal viceportavoce regionale Enrico Tiero.

L’appuntamento presso la sede provinciale del partito si è sviluppato come un momento di confronto in cui è stata analizzata la situazione post elettorale nel complesso e singolarmente all’interno di ogni comune chiamato al voto.





“In queste elezioni abbiamo ottenuto un grande risultato, non era facile – ha dichiarato il Senatore Nicola Calandrini -. Per questo ho sentito il dovere di ringraziare i nostri nuovi amministratori locali per l’enorme sforzo profuso in campagna elettorale. L’appuntamento è stato anche l’occasione per fare loro gli auguri di buon lavoro per l’importante incarico che li attende nei rispettivi consigli comunali. Non saranno soli, Fratelli d’Italia gli sarà accanto con tutta la sua filiera istituzionale, fatta di consiglieri regionali, parlamentari e deputati europei”.

“Questo è un partito di militanti – ha sottolineato Enrico Tiero – che vuole investire sulla sua classe dirigente. Siamo una squadra destinata a restare nei prossimi anni. Siamo il partito di riferimento sul territorio. Questo grazie al lavoro di tutti i nostri amministratori e dirigenti”.

Non era presente ma ha voluto portare un saluto anche l’eurodeputato Nicola Procaccini: “Quella di Fratelli d’Italia è una classe dirigente che si radica, che si struttura, che si migliora, fatta di tanti giovani, uomini e donne che incarnano lo spirito di FdI, un partito conservatore con dei valori ma anche intraprendente nell’attività che svolge ogni giorno in difesa della propria città e della propria gente. Faccio un saluto speciale ad Elena Palazzo, oggi vicesindaco di Itri, che corona un percorso di militante iniziato con me da giovanissima”.