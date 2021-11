Dopo il titolo mondiale a Fondi il primo match negli Usa per Magnesi

Conto alla rovescia quasi terminato, per l’esordio negli Usa del pugile italiano Michael “Lone Wolf” Magnesi. Il campione del mondo Ibo dei pesi superpiuma – 19 vittorie su altrettanti incontri da professionista, 11 delle quali per ko – affronterà giovedì 11 novembre il filippino Eugene “Rambo” Lagos – 16 vittorie, 5 sconfitte e 3 pareggi – su un ring allestito negli studi del Paramount di New York. Una serata all’insegna della grande boxe internazionale, in una cornice da sogno.

Si tratta di incontro che nelle intenzioni farà da apripista a un evento che prossimamente metterà in palio un’altra cintura iridata, e che l’atleta originario di Cave (RM) sta preparando fin nel minimo dettaglio. Ma senza particolari ansie: «Michael è molto sereno, come sempre. Senza contare che ad affiancarlo c’è il suo team al completo», spiega la moglie Alessandra Branco, che con la A&B Events ne cura anche l’immagine.





«Mi sono ambientato subito, anche con il fuso orario», racconta il diretto interessato. «La mattina corro intorno all’hotel dove alloggiamo, il pomeriggio lo passo in palestra ad allenarmi e a preparare la sfida. Insomma, varcare l’oceano Atlantico non mi ha fatto cambiare abitudini e modo di vivere l’attesa. Al momento l’obiettivo è arrivare bene per il peso. Al match penserò il giorno stesso, ma mi sento pronto».

«Nel tempo ho potuto conoscerlo ed apprezzarlo sia come atleta che a livello umano, trovandomi con una certezza: Michael avrebbe calcato ring prestigiosi. Lo sanno tutti, la ‘sua’ America la vedevo dietro l’angolo già anni fa», le parole del manager della catena Le Cinéma Café Roberto Massarone, amico di lunga data e main sponsor del 27enne boxeur laziale.

La cerimonia di pesatura in vista del match tra Magnesi e Lagos è prevista per mercoledì 10, e nella giornata di oggi sarà anticipata da una presentazione ufficiale organizzata dai promoter statunitensi dell’incontro, Lou Di Bella e Joe De Guardia, con la collaborazione del manager di Magnesi, Davide Buccioni.