Contagi Covid, il sindaco di Cisterna Mantini: “Non abbassare la guardia”

Anche a Cisterna è in ripresa la curva dei contagi da Covid-19, come in molte altre città d’Italia.

oltre 70 quelli attualmente presenti. Sono 11 i casi comunicati dalla Asl attraverso il bollettino emesso quest’oggi e che vanno a sommarsi ai casi dei giorni scorsi portando a

Si registrano anche le prime quarantene delle classi negli istituti scolastici di Cisterna.

“Invito tutti – afferma il Sindaco Valentino Mantini – a non abbassare la guardia. Sta a noi ostacolarne la diffusione attraverso l’uso dei dispositivi di protezione come indossare la mascherina, lavarsi frequentemente le mani, disinfettarle, possibilmente evitare luoghi affollati, vaccinarsi. Come Ente monitoreremo costantemente la situazione inviando comunicazioni giornaliere sui canali di comunicazione istituzionale e agli organi di stampa. Dobbiamo dimostrare di essere una comunità diligente e responsabile. Non si vuole creare allarmismi o ansie ma certamente dobbiamo tutelarci e tutelare affinché la battaglia al virus possa dirsi definitivamente conclusa e trascorrere serenamente il prossimo Natale insieme alle persone a noi più care”.