Covid in provincia di Latina: 95 nuovi contagi e un altro decesso

Come reso noto dall’Asl, rispetto alla giornata di sabato, in cui si erano contati 39 nuovi casi e l’ennesimo morto, nelle ultime 24 ore in provincia di Latina si sono registrati 95 ulteriori contagi da Covid e un decesso. Sono riferiti ai Comuni di Aprilia (29), Castelforte (1), Cisterna (9), Cori (2), Fondi (2), Formia (4), Gaeta (4), Itri (1), Latina(22), Minturno (1), Priverno (1), Sabaudia (1), San Felice Circeo (4), Sermoneta (4), Sezze (4), Sonnino (2) e Terracina (4). Nel medesimo arco temporale si contano inoltre 3 ricoveri e 1544 vaccinazioni. Nessun altra guarigione.

“I numeri della pandemia registrati negli ultimi giorni nel nostro territorio ci indicano che la sfida con il virus è ancora aperta”, ha sottolineato il direttore generale della Asl Latina Silvia Cavalli. “Bisogna, pertanto, mantenere un alto livello di attenzione, a partire dalle misure precauzionali e per coloro che non l’hanno ancora fatto, aderire alla campagna vaccinale anti Covid-19. Vaccinarsi è una opzione etica che non riguarda solo se stessi in quanto responsabilità collettiva”.





DRIVE-IN ATTIVI

Aprilia: Fiera (mercato dei fiori) località Campoverde, Km 46,600 (direzione Latina) della SS.148 Pontina, 8:30 – 13:00 lunedì, mercoledì, venerdì

Gaeta: ex ospedale Monsignor Don Luigi di Liegro, via salita cappuccini, 8:30 – 13:00 lunedì, mercoledì, venerdì

Latina: ex Istituto Sani-Salvemini, viale le Corbusier 393, 8:30 – 13:00 dal lunedì al sabato

Priverno: Casa della Salute, via Madonna delle Grazie, 8:30 – 13:00 lunedì, giovedì

Terracina: ospedale Fiorini, via Firenze 1, 8:30 – 13:00 lunedì, mercoledì, venerdì

L’accesso è regolato da prenotazione obbligatoria che dovrà essere effettuata almeno 24 h prima. La prenotazione deve essere effettuata tramite registrazione al link https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf, oppure utilizzando QR code di seguito riportato:

Cliccare al link https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home e prenotarsi secondo le tempistiche di attivazione della propria categoria di appartenenza.