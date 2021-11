Da questa mattina, sulla linea Roma – Napoli, via Formia, il traffico ferroviario è stato in un primo momento rallentato e successivamente sospeso tra Formia e Minturno per il rinvenimento di un cadavere in prossimità dei binari.

Le autorità competenti – fanno sapere da RFI, Reti Ferroviarie Italiane – sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti.





Qui il link per consultare i monitor aggiornati di partenze/arrivi dei convogli.