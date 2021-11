Formia, ecco la Giunta targata Taddeo: nomi e deleghe

Dopo un’attesa protrattasi per tre settimane, Habemus Giunta . Il neosindaco di Formia Gianluca Taddeo ha ufficializzato la sua squadra di governo nella giornata di sabato, chiamando a spalleggiarlo quasi tutti volti nuovi, all’esordio nel ruolo di amministratore pubblico. Il portavoce locale di Fratelli d’Italia Giovanni Valerio , avvocato, è stato nominato assessore al Turismo, nonché vicesindaco. Ritorna in Giunta dopo anni, ma dall’altra parte rispetto all’allora maggioranza di centrosinistra, l’imprenditrice Eleonora Zangrillo : per lei le deleghe ai Lavori pubblici, alla transizione ecologica, alla mobilità sostenibile ed integrata, al data management e allo sport.

Nell’esecutivo appena varato c’è poi Francesco Traversi, commercialista delegato al Bilancio, alle entrate e al patrimonio. L’avvocato Chiara Avallone ha ricevuto la delega alle Attività produttive e quella agli affari generali, mentre l’altro legale Fabio Papa è stato delegato alla Cultura, alle pubblica istruzione, alla gestione dei bandi sportivi e all’affidamento delle palestre extrascolastiche. Infine, l’assessorato ai Servizi sociali è stato affidato alle mani della dottoressa Rosita Nervino. Il sindaco ha deciso di mantenere ad interim la delega all’Urbanistica, altamente strategica.

Il nuovo presidente del consiglio comunale è l’avvocato Pasquale Cardillo Cupo. Per quanto riguarda il consiglio comunale, dietro l’angolo c’è la formalizzazione di due surroghe: al posto di Eleonora Zangrillo entrerà nell’assise civica Antonio Miele, Stefano Ciccolella dovrebbe invece esordire subentrando a Pietro De Meo, nel frattempo a quanto pare scopertosi ineleggibile per via di un contenzioso in corso con il Comune. Quest’ultimo aveva portato a Taddeo ben 598 preferenze, e fino all’ultimo è stato in lizza anche per una poltrona in Giunta. Che però potrebbe arrivare ugualmente a breve, non appena risolta la grana-contenzioso.