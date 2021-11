Castelforte, il sindaco incontra l’associazione Città dell’Olio

Sabato mattina il sindaco Angelo Felice Pompeo ha incontrato Alfredo D’Andini, coordinatore regionale e membro della Giunta nazionale e Rocco Merucci membro del Direttivo del Lazio e componente del collegio dei probiviri dell’associazione nazionale Città dell’Olio, di cui fa parte anche il Comune di Castelforte.

“È stato un incontro molto importante – dice il primo cittadino – in quanto ci siamo confrontati su una serie di tematiche decisive per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione locale ma anche per la promozione del turismo e dell’enogastronomia del nostro territorio legata, appunto, all’olio delle nostre colline. Il nostro prodotto che, già attualmente, è commercializzato da alcune piccole aziende è uno degli ingredienti più importanti non solo sulle nostre tavole ma anche nei piatti preparati nei vari ristoranti, osterie e pizzerie. Il pregio del nostro olio, ricco, tra l’altro, di polifenoli è alimento base della dieta mediterranea e merita attenzione anche per costruire una sana e nutriente alimentazione”.





“Insieme all’associazione nazionale Città dell’Olio – prosegue Pompeo – stiamo promuovendo d’intesa con l’Istituto Omnicomprensivo specifici progetti dedicati agli studenti delle scuole dell’obbligo. Dobbiamo mettere al centro della nostra offerta turistica anche il pregio e il valore dei nostri prodotti agricoli frutto dell’esperienza antica e nobile dei nostri padri e delle tecniche che l’agricoltura biologica ci offre. Abbiamo competenze, professionalità e passione da mettere a sistema insieme alle tante altre risorse naturali e paesaggistiche che siamo chiamati a valorizzare. Stiamo cominciando a farlo. Ce lo chiede il paese, ce lo chiedono i nostri giovani che sono chiamati a camminare e crescere tenendo presente anche queste risorse e tante altre che dobbiamo riscoprire e valorizzare”.