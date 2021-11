Campodimele in Jazz, successo per il concerto di Fabrizio Bosso

Sabato 30 ottobre, nella cornice del Palazzo della Cultura di Campodimele, di fronte a quasi 100 persone, si è esibito in concerto il trombettista Fabrizio Bosso, una delle figure più significative del jazz internazionale contemporaneo: una serata memorabile, per il paese della longevità.

Magistralmente supportato dal gruppo napoletano ‘Freedom Jazz Trio’ (Claudio Borrelli alla batteria, Emiliano De Luca al basso e Lello Petrarca alle tastiere), Bosso si è lanciato per quasi due ore in una eccezionale performance, un susseguirsi di assolo mozzafiato e di melodie ora commoventi, ora dirompenti.





Tra i momenti più alti del concerto, le esecuzioni degli standards ‘Lawns’ di Carla Bley e ‘Work Song’ di Nat Adderley. “Ma è certo che solo chi l’altra sera era presente al Palazzo della Cultura può avere piena consapevolezza di ciò che ora si tenta di riportare a parole”, sottolineano dall’amministrazione comunale del sindaco Roberto Zannella.

‘Campodimele in Jazz’, rassegna giunta col concerto del trombettista torinese al suo secondo appuntamento, continuerà. E i preparativi per il prossimo spettacolo sono già cominciati, con la promessa da parte dell’amministrazione e degli organizzatori di mantenere e confermare l’altissimo livello musicale fin qui raggiunto. “Rinnovo il ringraziamento agli sponsor che ci stanno supportando per poter continuare ad ospitare questi eventi culturali”, sottolinea il primo cittadino.