Cacciatore cade e si spara una fucilata, elitrasportato a Latina

Un incidente di caccia che per poco non ha portato ad esiti drammatici, nel sud della provincia di Latina. Si è verificato intorno alle 12 di sabato sulle montagne di Santi Cosma e Damiano, vedendo elitrasportato verso l’ospedale del capoluogo un 34enne residente a Spigno Saturnia. La prognosi al momento è riservata, ma fortunatamente non sarebbe ritenuto in pericolo di vita dai medici del Santa Maria Goretti.

L’uomo, un noto pizzaiolo originario di Formia, A.B., era impegnato in una battuta in località Cerri Aprano, quando secondo le ricostruzioni è scivolato per via del terreno sconnesso. Sparandosi una fucilata all’anca, attinta da un pallettone di quelli utilizzati per abbattere i cinghiali. Nonostante la ferita il 34enne, che in quei momenti si sarebbe trovato da solo, è riuscito ad allertare i soccorsi.





Una volta attivata, la macchina dell’emergenza ha visto quindi convergere nei pressi dell’area dell’incidente i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia locale. Seguiti dal personale dell’eliambulanza Pegaso, che dopo aver messo in campo una staffetta con i sanitari intervenuti via terra si è librata nuovamente in volo per avviarsi alla volta di Latina.