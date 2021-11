Basket serie A2, match in trasferta a Chieti per la Benaquista Latina

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è reduce da un’intensa settimana di lavoro. I risultati delle ultime partite non sono stati positivi, ma i nerazzurri non hanno certo gettato la spugna, anzi il desiderio di rivalsa è altissimo. Non vi è dubbio che la squadra latinense stia vivendo un periodo difficile, complice la situazione infortuni, che non ha certamente facilitato il lavoro, ma è altrettanto vero che ogni elemento del gruppo si sta impegnando per tornare il prima possibile al successo. La trasferta che attende Marco Passera e compagni è insidiosa: si giocherà domenica 7 novembre alle ore 17:00 al PalaTricalle, dove ad attenderli c’è la Lux Chieti. La partita sarà trasmessa in diretta TV su MS Sport e MS CHANNEL (Canale 185 del Digitale Terrestre e 814 della piattaforma Sky).





L’AVVERSARIO

La Lux Chieti è un avversario ostico, che sul proprio campo diventa ancora più temibile. L’inizio di regular season non è stato brillante per il team abruzzese, complice il fatto di aver incontrato nei primi due turni alcune tra le formazioni più forti del girone. L’esordio stagionale al PalaTricalle ha visto i teatini arrendersi a Forlì, la prima trasferta ha sortito un’altra sconfitta, coincisa con la reazione di Verona (reduce dalla sconfitta maturata proprio a Latina). Anche il terzo turno di gare non è stato favorevole per la Lux, che nel primo dei due incontri casalinghi consecutivi ha lasciato il passo ai capitolini dell’Eurobasket. La svolta è arrivata nelle ultime due sfide, in cui la formazione guidata da Coach Maffezzoli ha superato le due neopromosse Chiusi e Nardò arrivando in settima posizione in classifica con 4 punti all’attivo (punteggio condiviso con altre 5 squadre). Chieti è in fiducia e pronta a lottare per allungare la striscia di risultati positivi, soprattutto di fronte al proprio pubblico.

LE PAROLE DI COACH GRAMENZI ALLA VIGILIA DEL MATCH

«Un inizio non facile, è la prima volta che ci troviamo, dopo tanti anni, in questa situazione. Ci siamo confrontati tutti, squadra e staff, dopo la prestazione di domenica scorsa e adesso è il momento di agire sul campo. Abbiamo tutto il tempo possibile per recuperare, visto che il campionato è lunghissimo, sperando di recuperare anche l’infortunato».

CURIOSITÀ

Sono tre i giocatori nerazzurri che in passato hanno vestito la maglia di Chieti: Davide Bozzetto nella passata stagione, Todor Radonjic nella parte finale della stagione 2018/19 e andando ancora più indietro nel tempo il Capitano nerazzurro Marco Passera, che ha indossato la casacca biancorossa nella stagione 2013/14.

COPERTURA MEDIA E SOCIAL

Diretta TV in chiaro su MS SPORT (Canale 185 del Digitale Terrestre, Canale 814 della piattaforma Sky). Aggiornamenti in tempo reale della gara saranno pubblicati sulle pagine social della società e la diretta video potrà essere seguita in streaming sul canale LNPPASS (servizio in abbonamento).