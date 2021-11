Ai domiciliari per aggravamento della pena, arrestata una donna

Nella giornata di ieri, venerdì 5 novembre, a Cori, i carabinieri della locale Stazione, in ottemperanza all’ordine di aggravamento di misura cautelare emesso dal GIP presso il Tribunale di Roma, hanno tratto in arresto una 45enne del posto già destinataria della misura dell’obbligo di presentazione alla p.g.

Il precedente provvedimento è stato giudicato inidoneo dall’a.g., in conseguenza delle continue violazioni commesse dalla suddetta donna indagata per traffico di sostanze stupefacenti, cosi come documentato dal Comando arma operante.





La prevenuta è stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.