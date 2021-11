Il gruppo Promessa per Itri chiede consiglio comunale straordinario

gruppo di opposizione Promessa per Itri si rivolge all’Amministrazione per chiedere un consiglio comunale straordinario e lo stato di calamità. Dopo i drammatici fatti di ieri , ilsi rivolge all’Amministrazione per chiedere un consiglio comunale straordinario e lo stato di calamità.

Di seguito la nota di Promessa per Itri.

“L’alluvione che si è verificata negli ultimi giorni nel nostro Comune ha provocato gravi danni al centro urbano e a molte famiglie, gettando l’intero paese nello sconforto. L’evento calamitoso ha avuto come causa scatenante il nubifragio che si è abbattuto sulla zona, ma la causa di fondo sono le condizioni di dissesto idrogeologico in cui versano molte parti del territorio itrano, per incuria, interventi dissennati e maltrattamenti, tra cui in particolare gli incendi che l’estate scorsa hanno distrutto la vegetazione che impediva il dilavamento dei terreni montuosi e le conseguenti frane. La maggioranza dei cittadini itrani sono consapevoli delle cause profonde di questa drammatica situazione e attendono dai politici e amministratori locali risposte adeguate, non condizionate da interessi particolari.

Il gruppo consiliare “Promessa per Itri”, insieme alle forze politiche che lo sostengono, esprime innanzitutto la propria solidarietà alle famiglie colpite e dichiara la piena disponibilità a collaborare con il Sindaco e la Giunta in carica per affrontare l’emergenza. I consiglieri del Gruppo si sono già attivati presso i propri consiglieri regionali per ottenere dalla Regione Lazio il massimo aiuto, anche in termini finanziari, per far fronte alla situazione. Il Gruppo sollecita l’Amministrazione, se non ha già provveduto, a richiedere alla Regione Lazio la dichiarazione di stato di calamità del Comune e attivare le procedure idonee a consentire il risarcimento dei danni agli interessati. Infine il Gruppo chiede al Sindaco di convocare urgentemente un Consiglio Comunale straordinario per discutere le misure più efficaci con cui far fronte alla situazione critica del territorio comunale e dare corso alla nomina di un gruppo di tecnici qualificati, sia dal punto di vista idrogeologico che idraulico, incaricato di analizzare lo stato del territorio e indicare le misure necessarie per mettere in sicurezza le aree a rischio, con priorità al versante montuoso delle “Rave Fosche”. Il Gruppo auspica che l’Amministrazione accolga favorevolmente la presente richiesta, finalizzata esclusivamente a dare risposte tempestive e concrete all’intera cittadinanza itrana.”