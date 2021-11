Covid-19, boom di casi in provincia: sono 100, 2 i ricoveri

I numeri in provincia di Latina riguardo il Covid-19 continuano a vivere di alti e bassi. Quello di oggi è sicuramente un valore elevato che non si vedeva da tempo.

Sono 100 i nuovi positivi in terra pontina dove un quarto del totale sono registrati ad Aprilia e ben 13 nel capoluogo di Latina. Poi via via tutti gli altri.





Al momento, va osservato come al di là del numero dei positivi elevato, non sale quello della mortalità né tanto meno quello dei ricoveri che segna un +2.

48 i guariti, oltre 1.300 i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore.

