Boxe, dopo il mondiale a Fondi Magnesi vola negli Usa

Messi i guantoni in valigia il pugile laziale Michael Magnesi, cintura iridata IBO categoria superpiuma, sbarca negli Stati Uniti d’America. E lo fa entrando dalla porta principale. Il prossimo 11 novembre, l’imbattuto “Lone Wolf” salirà sul ring per un match contro il filippino Eugene “Rambo” Lagos, che vanta un record di 16 vittorie, 5 sconfitte e 3 pareggi. Ma a fare la differenza, nel primo incontro oltreoceano del boxeur italiano, è senza ombra di dubbio la location: il combattimento avverrà a New York, negli studi Paramount.

Un esordio a stelle e strisce che, in caso di vittoria, farà da antipasto alla difesa del titolo mondiale, match che nelle intenzioni per il fighter originario di Cave sarà il vero trampolino di lancio in terra americana. «Pound for pound, pensiamo che Magnesi sia il miglior pugile che arriva dall’Italia e ora abbiamo la possibilità di mostrarlo agli appassionati di boxe statunitensi», le parole di Lou Di Bella, il promoter che insieme a Joe De Guardia ha fatto da apripista all’entrata nel circuito Usa dell’atleta assistito dal manager Davide Buccioni della BBT Production e, per l’immagine, dalla A&B Events della moglie Alessandra Branco.





Magnesi ha conquistato il mondiale IBO nel novembre 2020 a Fondi (LT), per poi difendere con successo la cintura a Zagarolo, in provincia di Roma. Con il match contro Lagos ormai dietro l’angolo, per la carriera del giovane pugile sostenuto dalla catena Le Cinéma Café si apre un altro capitolo cruciale. «Incrociare i pugni negli Stati Uniti è la classica occasione d’oro», il commento dell’interessato. «Punto a confermare l’imbattibilità, a difendere la cintura e a scalare ancora di più il ranking. Solo così potrò competere per un altro titolo mondiale, questa volta da conquistare sul suolo americano».