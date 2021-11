Traffico internazionale di droga, arrestato a Formia un uomo

Era ricercato dai magistrati inglesi, individuato ieri pomeriggio a Formia dai Carabinieri a conclusione di attività investigativa tesa che ha dato esecuzione ad un mandato di cattura europeo.

I militari hanno così arrestato un 51enne di origini inglesi, residente a Roma.





In particolare l’uomo era stato raggiunto da un provvedimento estradizionale verso il Regno Unito emesso il 24 settembre scorso dalla corte dei magistrati di Guildford in Inghilterra poiché ricercato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti lungo l’asse Sud America – Spagna – Regno unito.

L’arrestato dopo le formalità di rito è stato trasferito presso la casa circondariale di Roma – nuovo complesso di Rebibbia.