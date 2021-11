‘Sorelle per sempre’: sabato la presentazione del libro e la proiezione del film-evento RAI

La vera storia di due bimbe scambiate in culla a Mazara del Vallo. L'autore dialoga con l'attrice Donatella Finocchiaro e con la giornalista televisiva Paola Saluzzi

Crescere una bambina fino all’età di tre anni e scoprire, solo allora, di aver amato, educato e svezzato la figlia sbagliata: “Sorelle per sempre” è la storia vera di due neonate scambiate in culla a Mazara del Vallo la notte di capodanno del 1998. Un dramma che, dopo aver sconvolto due famiglie e aver fatto il giro della stampa internazionale, ha ispirato il film evento RAI e l’ultimo libro dell’autore televisivo, sceneggiatore e scrittore Mauro Caporiccio.

Ed è proprio quest’ultimo a portare nella sua città, Fondi, una cronaca siciliana e un successo televisivo da 5 milioni di telespettatori con una serata culturale in programma sabato 6 novembre, alle 17:30, nella sala conferenze del Castello Caetani.





L’autore del libro e sceneggiatore, assieme ad Andrea e Maria Porporati, dell’omonimo film, dialogherà con l’attrice Donatella Finocchiaro e con la giornalista televisiva Paola Saluzzi. Seguirà la proiezione del film.

“Ho scritto prima il film assieme ad altri colleghi – racconta Caporiccio – per poi dedicarmi al libro. Mi dispiaceva non raccontare i risvolti più intimi di due intere famiglie passate dagli abissi di un dramma esistenziale al lieto fine della rinascita. A distanza di 18 anni i protagonisti della storia hanno infatti trovato la forza e il coraggio di parlare a cuore aperto, si sono confidati con me raccontando emozioni, aneddoti e particolari forse mai confessati. Sono così venuti alla luce il film e, subito dopo, la fedelissima trama del libro”.

A volere fortemente l’evento, in un’ottica di valorizzazione e promozione dei talenti, degli autori e dei grandi artisti originari di Fondi, il sindaco Beniamino Maschietto. L’autore ha colto al volo la proposta del primo cittadino e dell’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale invitando alla serata evento Donatella Finocchiaro, attrice di successo e tra le protagoniste del film prodotto da Matteo Levi per la 11 Marzo Film e Rai Fiction, e la giornalista e conduttrice Paola Saluzzi.

Se il film ha riscosso un grande successo sul piccolo schermo e la storia è rimbalzata dal The Times alla CNN, il libro, pubblicato nel 2021, viene presentato sabato per la prima volta a Fondi.

Ingresso libero ai possessori di green pass. Consigliata la prenotazione scrivendo all’indirizzo e-mail relazioniesternecomunedifondi@gmail.com (specificare se il posto in sala verrà occupato sia per la presentazione del libro che per la proiezione del film).

L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sui canali social del Comune di Fondi e sarà proiettato su un maxi schermo all’esterno del Castello. In sala sarà possibile acquistare il libro.