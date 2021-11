Itri, dopo i danni del maltempo l’opposizione spiega: “Siamo a disposizione”

Itri Facciamo Futuro” che fa capo all’ex sindaco Antonio Fargiorgio è intervenuto su Il gruppo di minoranza in consiglio comunale “” che fa capo all’ex sindaco Antonio Fargiorgio è intervenuto su quanto accaduto nel centro aurunco la notte scorsa.

Una riflessione lasciata ai social in cui è stata pubblicata anche una lettera inviata al sindaco che di fatto tende la mano alla maggioranza.

Itri è profondamente segnata dai danni dell’ondata di maltempo e le forze politiche tendono a stringersi verso la popolazione colpita per trovare anche una sinergia e una collaborazione che può tornare utile a far intervenire le istituzioni per cercare di far fronte a quanto accaduto.

“Stamattina, sono stato in Comune – ha spiegato Fargiorgio – ed ho avuto modo di parlare con il Sindaco Agresti ed alcuni componenti della squadra di governo cittadino, manifestando responsabilmente la volontà di collaborare nel superiore interesse e per il bene della nostra amata cittadina. Ritengo che tutti insieme, ciascuno attivando i propri canali, dobbiamo rappresentare le istanze del territorio e pretendere che gli Enti ed Organi sovraordinati intervengano per risolvere una vicenda in cui il Comune di Itri non può essere lasciato da solo.”

LA LETTERA