Forza Italia Fondi: “Ottimo lavoro in consiglio con variazioni di bilancio”

Nell’ultimo consiglio comunale di Fondi, tenutosi il 27 ottobre, tra i vari punti approvati c’era quello riguardante le variazioni di bilancio illustrate dalla presidente della commissione Bilancio Elisa Carnevale. “Non poteva esserci risposta migliore alle critiche strumentali e sterili di chi ha accusato la maggioranza di non avere a cuore le fasce più deboli e di non aver utilizzato tutti i fondi a disposizione”, dicono i consiglieri di Forza Italia.

“È stato necessario proporre al consiglio la variazione di bilancio al fine di adeguare le previsioni di entrata e di spesa nell’annualità 2021 in rapporto alle rinnovate esigenze dei settori interessati e dei servizi garantiti” ha spiegato la presidente Elisa Carnevale. “Ma non solo, la variazione si è resa necessaria anche a seguito della delibera di giunta 319 del 19 ottobre 2021 con cui sono stati destinati i fondi erogati dal governo al Comune di Fondi per essere stato zona rossa. Nel complesso si tratta di una variazione del valore complessivo di oltre due milioni di euro. Un’amministrazione che da sempre si distingue per sgravi fiscali e interventi volti a fornire un aiuto concreto alle fasce più deboli della popolazione, bonus spesa, assistenza domiciliare ad anziani e persone con disabilità, assistenza specialistica scolastica, assistenza educativa sui minori, contributi per i libri di testo e notebook, esonero mensa, esonero trasporto scolastico, acquisto materiale scolastico per i bisognosi, acquisto tamponi per attività di screening nelle scuole, agevolazioni Tari per le utenze domestiche”.





“Esprimiamo piena soddisfazione – dicono i consiglieri comunali forzisti – per l’ottimo lavoro della presidente Carnevale, in totale sinergia con l’assessore al Bilancio Vincenzo Carnevale, l’intera Giunta Maschietto, e tutta la maggioranza che ha espresso voto favorevole all’egregio lavoro proposto e discusso prima in commissione e poi in consiglio per l’approvazione definitiva, che ha consentito di utilizzare ed impegnare tutti i fondi, i primi due terzi per aiutare concretamente la popolazione con iniezioni di liquidità immediate sotto forma di attività risocializzanti, borse lavoro, sgravi fiscali e sconti in bolletta fino alla totale esenzione della TARI. In termini pratici, questo si traduce in un aiuto concreto e consistente rivolto a tutte le piccole e medie imprese della città colpite dalle restrizioni. Un terzo del fondo, come consentito dalla normativa, è stato invece investito in attività di rilancio dell’economia in un’ottica di ripartenza per sostenere, non solo chi non ha un lavoro, ma anche chi non è più nelle condizioni di creare nuovi posti di lavoro. Da qui una serie di piccoli stanziamenti per dare impulso all’economia turistica, lacuale, culturale e sportiva”.