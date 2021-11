Maltempo, variazioni nei collegamenti con le isole pontine

Collegamenti con le isole pontine ancora rimodulate in extremis. Per condizioni meteo avverse, oggi, martedì, non verranno effettuate le corse Laziomar unità veloci Formia-Ventotene delle 11.15, ​Formia-Ponza delle 14.30 e Formia-Ventotene delle 15.30. Lo ha comunicato Astral Infomobilità.