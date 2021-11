Disposta per domani la riapertura del parcheggio multipiano di Latina Scalo

“Con ordinanza n. 291 del 2 novembre 2021, è stata disposta la riapertura, a partire da domani 3 novembre 2021, del parcheggio multipiano ubicato presso la stazione ferroviaria di Latina Scalo“.

E’ quanto reso noto dall’ufficio stampa istituzionale del Comune di Latina.





“La chiusura era stata disposta nel marzo scorso al fine di consentire la realizzazione di una serie di interventi di adeguamento funzionale.

In particolare, è stato effettuato il collaudo statico, con relativa certificazione, dell’intera infrastruttura, è stata acquisita la certificazione antincendio con la verifica degli impianti antincendio ed elettrico, è stata completamente rifatta la segnaletica verticale e orizzontale e messo in funzione l’impianto di videosorveglianza che sarà controllato da remoto dal gestore della sosta a pagamento.

Si ricorda che l’abbonamento mensile, al costo di 18 euro, può essere acquistato presso gli uffici in Via Neghelli, mentre il biglietto giornaliero del costo di 1 euro e 50 centesimi può essere acquistato anche presso il parcheggio stesso utilizzando l’apposito parcometro o con l’applicazione per smartphone Sosta+.

Si prevede a breve l’installazione sul posto di ulteriori distributori automatici di biglietti attraverso i quali sarà possibile comprare anche l’abbonamento mensile”.