Allerta meteo nel Lazio per domani, mercoledì 3 novembre: temporali in arrivo

Dopo i temporali e il maltempo su buona parte del Lazio e la breve tregua di oggi, torna l’allerta meteo sul Lazio perché da domani, mercoledì 3 novembre, arriveranno di nuovi i temporali.

E’ infatti allerta gialla, in alcune zone addirittura arancione, nel Lazio.





Per la giornata di domani è prevista un’allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali sulle zone A (Bacini Costieri Nord), B (Bacino Medio Tevere), C (Appennino di Rieti), D (Bacini di Roma). E’ allerta arancione idrogeologica sulle zone E (Aniene), F (Bacini Costieri Sud) e G (Bacino del Liri).

Nel Lazio il tempo sarà instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutto il territorio, più abbondanti sui settori meridionali. Peggiora al pomeriggio con precipitazioni intense estese su tutti i settori e temporali sul Basso Lazio.